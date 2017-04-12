星國羽球超級系列賽 戴資穎首局暫領先

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新加坡羽球超級系列賽，世界排名第一的台灣羽球女將戴資穎今天對戰泰國女將妮恰翁（Nitchaon Jindapol），目前小戴在第一局中，以比11:8取得領先。

戴資穎上午10時30分在女子單打賽中對陣泰國選手，如果順利闖過頭關，將晉級16強。1060412

(中央社)