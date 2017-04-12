射紋陸龜極度瀕危 動物園再孵化5隻
極度瀕危物種射紋陸龜因面臨棲地破壞、盜獵走私等因素，數量快速減少，北市動物園成功孵化5隻，這群可愛的幼龜寶寶頭好壯壯，在巢箱爬來爬去，活動力旺盛。
動物園發言人曹先紹說，剛破殼的寶寶膚色較粉嫩，經過一個月後才會慢慢轉呈黃色，剛孵化時會待在孵化器持續保溫、保濕，直到成長狀況穩定，才會移到另一個巢箱，而剛孵化的寶寶相當健康、活潑。
射紋陸龜原產於馬達加斯加南部，因背甲上有黃色放射狀紋路，又稱為輻射龜，個性溫和；而雄性射紋陸龜選定另一半後，會緊緊跟在雌龜旁努力追求，如果雌龜沒有來電，雄龜會嘗試抬起雌龜、甚至繞到其面前，仿若要雌龜好好看看牠一般。
每到繁殖季，保育員會巡視、翻動活動場的土壤，讓雌龜可以輕鬆的挖洞產蛋，也及時把蛋挖出來進行人工孵化，曹先紹說，通常雌龜平均可產8至10顆蛋，孵化時間約3個月。
而動物園照養的成熟射紋陸龜，每隻紋路都不同，平均每隻背甲長40公分、體重可達10公斤，曹先紹笑說，保育員每個月都要幫射紋陸龜量體重，一隻一隻輪流抱，很像重訓。1060412
(中央社)
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