私人卡費到註冊費公司買單 李蒨蓉夫被爆挪用公款

李蒨蓉老公李德立公司邁群集團控某離職會計侵占，反被對方狠咬挪用公款繳納私人費用。(中時資料照片)

女星李蒨蓉兩年前因參觀阿帕契戰鬥直升機還po照，引發軒然大波，還因此受封「阿帕契姊」，自此演藝事業幾乎中斷，而近日，他的夫婿李德立又遭疑捲入挪用公款風波，疑拿公司的錢繳納卡費、孩子註冊費、房貸等私人費用，荒唐事再添一樁。

據《壹週刊》報導，李蒨蓉夫婿在「邁群集團」擔任執行長，身家超過20億元，2年前公司控告一名已離職的沈姓會計侵占公司款項2百多萬，結果反遭沈女控訴他挪用公款，沈女對被前東家控告侵占感到非常委屈，強調公司支出費用，通通都得整理好相關單據給李德立簽核並蓋完公司大小章，始可到銀行領款，經檢方詢問，她才說出李德立的信用卡費、小孩註冊費、房貸、水電費、外勞費用等，其中部分是由公款支付，並記錄在內帳中。

事發後，檢方特地傳喚多名公司財務人員，其中一名曾在邁群待了20多年、退休後又被回聘的吳姓女證人，直到幾年前才離職，曾跟沈女共事過，負責審核帳務，表示沈女在公司負責記帳及出納支出，在職期間帳目都沒出錯過，更告訴檢方，公司帳目有分外帳跟內帳，公司電腦裡面的是外帳，另有內帳，內帳記載的就是李德立的私人支出，針對被反控挪用公款一事，李德立和邁群集團總部皆未做出回應，至於會計沈女的律師，則表示本案由司法調查中，不便回應。

(中時電子報)