真愛台灣 即刻形動》傳承夢想突破自我 協志工商就是愛運動！

協志工商今年在教練許英信(左)帶領下，由學長帶領學弟們接棒，準備在「真愛台灣即刻形動」環台路跑中展現光芒！

兩年前，看著學長為爭取著榮譽，扛著旗幟跑在嘉南的賽道上，既佩服又感動的學弟們雖然只能陪跑，但是已在心中暗自許下目標，提醒著自己「下次換我扛隊旗」…今年，由學長帶領學弟們接棒，準備在「真愛台灣即刻形動」環台路跑中展現光芒！這就是協志工商最令人感動的傳承精神！

校長蔡英仁感性的表達，兩年前學校選手參加珍愛台灣路跑活動中，其中團隊選手協助途中抽筋的夥伴，相互扶持抵達終點站時的感動畫面，至今令人非常難忘。因此針對同學們除了技能學習之外,對於團隊互相合作精神培養也非常重視。透過此次活動讓這些年輕人走出室內，拋下3C產品束縛，在路跑中欣賞民雄鄉沿途美麗景色，認同台灣這塊珍貴土地特色，是這次活動中最有意義的部份之一。

蔡英仁校長。

由陳家朋隊長所帶領的「JP runner.」是協志工商參加此次活動的隊名，在這隊伍裡以「Join or Praise.」口號讓每個一年級學生進到JP（就是愛運動），就會告訴自己訂下目標去完成：一年級完成半程馬拉松(21公里)；二年級完成全程馬拉松(42.195公里)；三年級完成鐵人三項或是環島。而今年隊伍中，已有三位完成全馬、三位完成鐵人三項，可以說完成落實自我挑戰的目標。三個不同科系汽車科、餐飲科、綜合高中所組成的6位選手，每日除了單車與基本體耐力訓練之外，還在民雄鄉間、中正大學等各山坡路段加強體能，紮實的訓練讓學校信心十足。

教練許英信表示，此次參加的隊伍由五位三年級、一位一年級同學組成，主要目的就是希望能傳承夢想，讓種子發光發熱。從一年級時無法跟上教練腳步，一直到二年級後勁力直追、三年即完成挑戰這中間的就是來自於堅持夢想的行動力。此次珍愛台灣即刻形動活動對參加同學而言更是突破自我，一步一腳印的完成目標，相信能在高中三年的歲月裡留下令人難忘與快樂的回憶！

(中時電子報)