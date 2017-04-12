女兒洗碗又按摩 小禎驚：你在學校做錯什麼事？

小禎在臉書分享與女兒Emma互動。（圖／本報系資料照片）

藝人小禎（胡盈禎）與李進良分居多年，9歲女兒「Emma」現由小禎照顧，母女會在假日、過節與李進良碰面，小禎也時常在臉書分享母女間的溫馨互動，而小禎昨（11日）則透露，Emma返家後洗碗又按摩，讓小禎直呼：「孩子⋯⋯你到底在學校做錯什麼事？」

小禎昨曬出與Emma合照，並分享女兒洗碗照，小禎大讚Emma是乖孩子，讓她覺得驕傲，還逗趣說：「等等可以順便把衣服洗一洗嗎？」不過Emma包辦不少家事，小禎在臉書驚呼「覺得太神奇」，還忍不住問：「孩子⋯⋯你到底在學校做錯什麼事？又洗碗又按摩的~~~~」網友則大讚Emma貼心又孝順，留言要小禎好好享受。

(中時電子報)