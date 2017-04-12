前輩轉行詐騙系統商海削 水電工仿效遭逮

中市1名黃姓水電工自學技術提供詐騙集團話務系統，5年海削上億被逮。33歲陳姓男水電工欽羨轉行效仿，從網路自學技術作起詐騙系統商，提供兩岸詐騙集團網路介接技術服務，近4月個獲利80萬元被逮，與3名員工被依詐欺罪起訴。

黃姓水電工嫌工作艱苦難賺，購買書籍、上網自學詐騙話務系統技術，無師自通提供兩岸詐騙集團相關服務，年獲利達3000萬元，住豪宅、開名車，5年獲利上億遭逮。陳姓水電工從媒體獲知，驚艷詐騙話務系統的暴利，欽羨受啟發，透過網路自學轉行效仿。

陳男在105年5月間中市西屯區開設尚利公司，以2萬元、3萬元不等薪資聘用劉男、許男及李男，向兩岸第二電信業者申租網段，分租給詐欺集團，並提供網路介接技術，成為詐騙系統商圓夢，每月約可獲利20萬元。

台中檢警於105年8月間查緝尚利公司，查獲電腦主機、帳號名冊等證物，台中地檢署以詐欺罪嫌起訴陳男及3名員工，以陳男等人犯後態度良好，查扣的自小客車及犯罪所得都可追徵，建請法院若認為應判緩刑，定緩刑期間為5年，並附條件陳男向公庫支付20萬元、其他3名員工為10萬元，以防止再犯。

(中時)