瘋泰國潑水節 不可不知的訣竅和禁忌

泰國大城潑水節出動大象與遊客一起迎接新年好運。(新華社)

每年4月中旬的潑水節，都湧入大批國際旅客與當地民眾一起打水仗同樂。（圖/美聯社）

來不及出國？2017新北市潑水節16日將在中和華新街舉行，現場也將提供2000份道地「南洋美食」及1000瓶木瓜牛乳，讓民眾免費品嚐。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年4月11日

台客遊泰國免簽費延長到8月，適逢泰國潑水節將於4月13日到15日正式展開，泰國古都大城府11日率先出動多頭大象朝遊客噴水，提前炒熱節慶氣氛。而想體驗潑水節的民眾，《中時電子報旅遊頻道》整理出泰國當地最fun潑水節活動，以及潑水節有哪些不可不知的小訣竅和禁忌。

泰國潑水節又名宋卡節(Songkran)，源自於「Sanskrit」、意指「通過」，象徵著展開新的一年；儘管泰國官方已訂定新年為1月1日，潑水節仍是泰國一年中最歡樂的傳統新年節日，也是許多居住外地移子紛紛返鄉與家人團聚過節的時刻，相互潑水，祈求、收集一整年的好運，在泰國最熱的4月季節清涼消暑。

泰國各地潑水節輪番登場，一路從4月初慶祝到潑水節期間，泰國觀光局整理出7大慶祝活動和參加潑水節活動小訣竅，建議民眾穿著容易乾的輕便衣服，出發前先把錢包、手機以及相機裝進塑膠袋內收好，隨身帶個小水桶或是水槍，當然，不要因為被淋濕而生氣，這是傳統泰國新年向他人祝福的一種方式，最後帶著笑容盡情打水仗。

想體驗潑水節的民眾，在背包客最愛的曼谷拷參路(Khaosan Road)，從4月8日到4月13日，這整區都有年輕泰國人和外國人拿水互潑對方；清邁舊城以及周遭街道，從4月13日到17日，將湧入遊行隊伍以及持著水槍民眾，熱鬧程度往往也讓整個交通大打結。

泰國各地潑水節輪番登場，民眾可穿著容易乾的輕便衣服，歡樂體驗傳統泰國新年祝福。(圖/泰國觀光局)

潑水節又被稱為「宋干節」，是泰國傳統上新年，民眾一早都會前往寺廟祈求好運。（圖/美聯社）

大城於4月8日到4月12日，會將水淋在老人家的手中祈求身體健康，與出動大象噴水祝福，按照傳統並會沐浴佛像及淨身，民眾可穿著傳統服飾，欣賞傳統遊行、品嚐傳統美食；芭達雅於4月16日到18日，會在海灘舉辦堆沙塔比賽等民俗遊戲和娛樂，並晨起施捨給僧侶，以及將加有香料的水淋在佛像、長者手上，祈求新年好的開端與健康。

而普吉4月11日到13日，除了傳統淋水向佛像祈福、堆沙丘、佈施給僧侶儀式，還有調酒師大賽，摩托車遊行、各種音樂表演、當地美食等；素可泰於4月12日到4月14日舉辦沙塔比賽，以及潑水節選美比賽和古老的購物車遊行，也會出動大象噴水祝福並參與當地的運動遊戲。

坤敬4月5日到4月15日潑水節期間，市中心主要大街道、Sichan路整個道路封閉禁止車輛通行，變成一座的潑水樂園，道路也被改成有趣的名稱「糯米路」，當地年輕人會盡情潑水、互相潑撒麵粉、跳舞吃吃喝喝等大肆慶祝。

此外，有泰國旅遊網站也整理出幾點潑水節禁忌：穿著不能過於暴露或輕薄；嚴禁使用不乾淨的水潑人；禁止朝65歲以上的長者、僧人、2歲以下兒童、病人或正在執行公務者如員警等潑水；不可觸摸小朋友的頭；進入寺廟及皇宮須穿著正式服裝，不能穿拖鞋；嚴禁飲酒、賭博或服用毒品等。

(中時電子報)