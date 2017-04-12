北市公布調查 7成1覺得住台北是光榮

我要評比

台北市研考會公布「施政效能」等14項指標，3月調查結果，5成6市民認為台北正在進步，2成3覺得退步，有7成1感覺住台北是光榮；北市府團隊整體表現評分，平均分數為66分。

研究發展考核委員會今天說，自民國105年10月起，參考公共治理相關指標和文獻，進行公共治理指標調查，希望了解民眾對施政效能感受。

調查包含「政府施政效能、回應力與公民參與及政府施政理念」等，共14項指標，研考會表示，今年3月調查結果顯示，有6項指標同意度超過6成以上，以「清廉」及「依法行政」同意度超過7成為最高。

研考會說，「政府施政效能」方面，整體而言感受為正向，「依法行政、節約及能力」等3項同意度超過6成，以「依法行政」為最高，達7成；「效率」和「創新」同意度近6成。

「回應力與公民參與」感受為正向，近6成民眾同意北市府「重視民意、關心市民福利」；對「重視產業發展」則看法分歧，同意度達4成2。

研考會說，6成以上同意北市府「清廉」、「資訊公開透明」、「負責任」，尤其以「清廉」為同意度最高，達7成3，近6成同意北市把「公平正義」當施政核心價值。

研考會表示，5成6市民認為台北在進步，2成3感覺退步；7成1覺得住台北是光榮的，1成6認為不光榮；市府團隊整體表現評分，平均分數為66分。

研考會從3月21日至24日調查，成功訪問18歲以上台北市民共1092人；在95%信心水準下，正負誤差值為2.97個百分點以下。1060412

(中央社)