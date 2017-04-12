對流胞影響 台南出現今年最大雨勢
「哇，終於下大雨了」。華南雲雨區對流胞影響，台南降下今年最大雨勢，新營1小時更出現40毫米的強降雨。
台南昨晚起開始零星降雨，今天凌晨起雨勢增強，37個行政區都有雨勢。中央氣象局南區氣象中心觀測，台南24小時累積雨量，以新營68毫米居冠，其次是東山東河65.5毫米、鹽水65毫米。
南區氣象中心表示，這次降雨是春雨，也是台南今年最大雨勢，全區域最少降雨也有17毫米，新營今天凌晨1時許至2時許更出現40毫米的強降雨。
南區氣象中心說，這次對流胞的降雨，以今天最明顯，台南地區發布大雨特報，全天有間歇性降雨或雷雨，且有較大雨勢發生，明天氣候還是不穩定，也有降雨的機會。
台南因水情不佳，4月5日開始實施一階限水，降雨雖讓市民外出不便，倒是鮮有人抱怨，更有人說，應該要多下點雨，缺水是很痛苦的。1060412
(中央社)
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