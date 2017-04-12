倒插五星旗 港議員恐被起訴
香港泛民主派團體熱血公民的立法會議員鄭松泰昨晚被捕，將會被警方起訴侮辱中共五星旗和香港特別行政區區旗罪。
鄭松泰昨晚被警員帶到中區警署進行拘捕手續，於凌晨1時左右獲釋，案件預定於下週二在東區裁判法院開庭審訊。
去年10月中，鄭松泰把立法會議事廳內的一些五星旗和區旗倒插起來，這些五星旗和區旗為親政府建制派議員插在他們的桌上。
事發後，建制派議員要求立法會進行內部調查，並指鄭松泰可能涉及侮辱中共五星旗和區旗罪。
熱血公民為泛民陣營較激進的政治組織，「本土和反中意識」強烈。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。