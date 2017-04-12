倒插五星旗 港議員恐被起訴

我要評比

香港泛民主派團體熱血公民的立法會議員鄭松泰昨晚被捕，將會被警方起訴侮辱中共五星旗和香港特別行政區區旗罪。

鄭松泰昨晚被警員帶到中區警署進行拘捕手續，於凌晨1時左右獲釋，案件預定於下週二在東區裁判法院開庭審訊。

去年10月中，鄭松泰把立法會議事廳內的一些五星旗和區旗倒插起來，這些五星旗和區旗為親政府建制派議員插在他們的桌上。

事發後，建制派議員要求立法會進行內部調查，並指鄭松泰可能涉及侮辱中共五星旗和區旗罪。

熱血公民為泛民陣營較激進的政治組織，「本土和反中意識」強烈。1060412

(中央社)