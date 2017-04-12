駐台大使將卸任 蔡總統邀多明尼加總統來訪
總統蔡英文今天接見即將卸任返國的多明尼加共和國駐台大使阿布爾格格。蔡總統並說，期待多明尼加總統梅迪納總統伉儷來台進行國是訪問，一起強化兩國盟友關係。
蔡總統今天接見多明尼加共和國駐台大使阿布爾格格（Rafaela Alburquerque de Gonzalez）。
蔡總統致詞指出，阿布爾格格來台任職將近6年，如今將要卸任返國，她非常感謝大使這幾年來對台灣與多明尼加邦交的貢獻，也充滿不捨，相信這份友誼會永續長存，她要代表台灣，送給大使深深的祝福。
蔡總統說，阿布爾格格資歷豐富，擔任過法官，也當過駐比利時總領事，後來擔任多明尼加眾議員、部長，也成為眾議院的第一位女性議長，傑出表現令人欽佩。
蔡總統指出，阿布爾格格從2011年來台灣任職以來，推動台灣與多明尼加兩國的交流，不遺餘力，多明尼加高層陸續訪問台灣，不僅讓兩國之間有更深的互動與了解，也讓彼此關係更加緊密。
她強調，除了恭賀阿布爾格格去年勝選，回任眾議員之外，也希望大使返國後，「在國會持續協助深化台灣與多明尼加的邦誼，推動支持台灣參與國際組織的決議案」。
蔡總統說，多明尼加在總統梅迪納（Danilo Medina）的帶領下，經濟不斷成長，人民的生活大幅改善，獲得高度的讚揚跟肯定。
她說，藉由這個機會，要請大使轉達她對梅迪納誠摯的問候與邀請，很期待梅迪納總統伉儷來台進行國是訪問，一起強化兩國的盟友關係。1060412
(中央社)
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