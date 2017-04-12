前瞻計畫 林佳龍：治水不分顏色
行政院「前瞻基礎建設計畫」今天在立法院召開公聽會，台中市長林佳龍親自出席爭取支持。林佳龍強調「水沒有顏色，水災來也不會分顏色！」地方的團結更容易得到中央支持。
很多人說這次水環境預算，中南部民進黨執政縣市爭取到比較多？林佳龍認為「機會是給準備好的人！」台中市的治水早已自行展開，但畢竟預算不足，治水是長久的建設，若有中央支持，就可進行全流域治理。
林佳龍指出，大台北地區的治水過去都已經完成，但中南部縣市則有明顯的城鄉落差，治水預算上相對不足，這次中央願一步到位進行全流域治理，不只是治水防洪，還考慮到親水環境營造，是負責任的做法。
「台中市已經準備好了，機會是給準備好的人！」林佳龍表示，台中已經準備好非常多計畫。柳川已整治400公尺，綠川整治也已開始，但若市府分段做，可能要花10至20年。中央看到市府的成績，願意加碼一次到位，進行水流域的綜合治理，對台中來說是「及時雨」。
有些縣市政黨覺得中央照顧不均，林佳龍希望大家能具體計畫的討論。他說，台中市提出的計畫都是重要而急迫，也都是公開資訊。台北市過去得天獨厚，中央出錢就做好了；但中南部只要一個城市地區或火車站淹水，大家都要受水患之苦，所以他邀請市籍8位立委聯名，把握這個千載難逢的契機，把握前瞻計畫。1060412
(中央社)
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