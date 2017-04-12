小開遭火力強大長槍追殺 警緝兇

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高雄一家企業小開謝姓男子與女性友人12日在高雄市鳥松區遭人追逐開槍，背部中一槍送醫暫無生命危險，謝男的賓士座車彈痕累累，疑火力強大的制式長槍行凶。中央社記者陳朝福高雄攝 106年4月12日

高雄一家企業小開謝姓男子與女性友人今天在高雄市鳥松區遭人追逐開槍，背部中一槍送醫暫無生命危險，謝男的賓士座車彈痕累累，疑為火力強大的制式長槍行凶，已鎖定對象追緝。

高雄市警察局仁武分局偵查隊長郭家峰表示，謝男與這名女子凌晨約2時左右駕車行經澄清路時遭對方開車尾隨，隨後至澄清路和大埤路口的高雄長庚醫院外的馬路開槍，涉案人隨即逃逸。

謝男與這名女子趕緊開到鳥松派出所向警方求救，員警協助將謝男送高雄長庚醫院急救，院方表示，傷者為左後背部一處槍傷，意識清醒。

郭家峰表示，查出對方座車是一家環保公司的BMW公司車，被害人的賓士座車彈痕累累，前後的擋風玻璃都碎裂，車身有6個彈孔，現場先找到8枚彈殼，疑為火力強大的制式長槍行凶。

謝男為高雄市一家企業的小開，與同車的女性友人各已婚，警方已鎖定這輛BMW車牌以車追人緝兇，調查釐清原因。1060412

(中央社)