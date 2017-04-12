制裁來真的！ 中國退貨北韓煤炭

中國退運北韓的無煙煤。（新華社）

十幾艘載有煤炭的北韓貨船駛離中國港口，運返北韓。據路透社報導，這些煤炭原本是北韓要出口到中國，如今卻被退貨運回，中國此舉被視為對北韓核武計畫的制裁行動。

國際社會長期關注北韓的核武計畫，聯合國安理會於2006年即通過制裁北韓的第1718號決議，日本該年已停止進口北韓的無煙煤。近年來，中國成為北韓無煙煤的第一大進口國，但這兩、三年有逐年減少的趨勢，原因並非中國對無煙煤的需求減弱，應該是與國際政治情勢有關。

中國當局更於今年2月發布公告，表示為了執行聯合國安理會第2321號決議，本年度停止進口北韓原產的無煙煤，期限至今年年底，包含已申報但尚未進行放行程序的煤炭。其實，早在2月發出公告之前，中國媒體就曾報導從北韓進口的無煙煤被浙江退運的消息，當時退貨的煤炭數量約1.6萬噸。由於北韓與國際時局日益緊張，中國此舉被視為和國際社會聯手制裁北韓的核武計畫。

(中時電子報)