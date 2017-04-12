八堵清晨火警 老夫婦雙雙殞命
基隆市八堵路機車行在清晨五點多發生火災命案，死者為一對60多歲的老夫婦。警消接獲民眾通報後立即趕往，現場竄出大量濃煙，消防隊立即佈水線射水搶救，火勢在3個多小時後才大致上撲滅，不過至今仍有大量濃煙。
機車行是一棟兩層樓的透天厝，警消表示，死者夫婦被困在二樓，現場有大量機車和雜物，致使老夫婦無法逃生燒成焦屍，一具在2樓浴室、一具在2樓陽台，遺體身分與起火原因還有待檢警調查。
基隆市消防局第二大隊長林建隆表示，機車行店內有大量雜物與油料，必須搬出大量燒毀的機車殘骸，才能進入屋內滅火搜救，但火勢過於猛烈，火場溫度相當高，所以才造成警消搜救困難，其他詳細情形有待檢警偵辦。
(中時)
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