推動三鶯地區建設，朱立倫：希望帶動更多年輕朋友進駐

預計今年8月完工通車的三鶯二橋，後方為近年人口增加的北大社區。（陳俊雄攝）

朱立倫今日上午視察三鶯二橋、三鶯水資源回收處理中心新建工程並聽取工程簡報後表示，三鶯地區近年來人口增長，市府也投入教育、公共托嬰托老及交通建設，希望能帶動更多年輕人口進駐。

朱立倫上午9時先前往三鶯二橋定視察並聽取公務局長朱惕之簡報，〞朱立倫表示，三鶯二橋能夠徹底改善三鶯地區及三鶯大橋塞車情況，同時它有兼顧行人跟自行車的步道，希望在8月完工後能夠盡速推動三鶯大橋改建計畫。

至於水利局規畫的水資源回收中心，以地下化建築方式的設計，同時也結合景觀、綠地公園，希望7月底完成後不僅能處理三鶯地區的汙水，也能提供民眾休閒空間，未來民眾可知道汙水回收處理也能與大自然共生。

朱立倫說，三鶯地區近年來人口增長，市府除基礎建設外也重視教育、公共托育托老，三鶯捷運也在施作當中，他也會要求三鶯捷運加快速度，讓交通結合基礎建設、民生需求，帶動更多年輕朋友進駐。

(中時)