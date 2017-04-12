推動三鶯地區建設 朱立倫：希望帶動更多年輕朋友進駐
朱立倫今日上午視察三鶯二橋、三鶯水資源回收處理中心新建工程並聽取工程簡報後表示，三鶯地區近年來人口增長，市府也投入教育、公共托嬰托老及交通建設，希望能帶動更多年輕人口進駐。
朱立倫上午9時先前往三鶯二橋定視察並聽取公務局長朱惕之簡報，〞朱立倫表示，三鶯二橋能夠徹底改善三鶯地區及三鶯大橋塞車情況，同時它有兼顧行人跟自行車的步道，希望在8月完工後能夠盡速推動三鶯大橋改建計畫。
至於水利局規畫的水資源回收中心，以地下化建築方式的設計，同時也結合景觀、綠地公園，希望7月底完成後不僅能處理三鶯地區的汙水，也能提供民眾休閒空間，未來民眾可知道汙水回收處理也能與大自然共生。
朱立倫說，三鶯地區近年來人口增長，市府除基礎建設外也重視教育、公共托育托老，三鶯捷運也在施作當中，他也會要求三鶯捷運加快速度，讓交通結合基礎建設、民生需求，帶動更多年輕朋友進駐。
(中時)
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