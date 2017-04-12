南投9旬老婦田中山區輕生

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南投90歲老婦人墜落彰化田中山區，田中消防人員垂降搜救。鐘武達翻攝。

田中消防分隊人員垂降山谷搜救墜谷老婦人。鐘武達翻攝。

南投一名90多歲婦人疑似久病厭世，上午8點多從松柏嶺墜落至彰化縣境的田中山區，彰化縣消防局田中分隊小隊長林木樹帶隊前往搜救、垂降到數公尺的山崖終於10時45分將老婦從山谷救出，當時老婦已無呼吸心跳，家屬拒絕送醫。

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(中時)