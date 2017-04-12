聯航受害乘客仍在治療 雇用公司法、個人傷害律師

陶大為遭航警強拖下飛機，嘴巴在過程中受傷鮮血直流。(圖/影片截圖)

美國聯合航空(United Airlines)將亞裔醫生強拖出機艙的醜聞引起各界一片譁然，而過程中被航警粗暴對待的亞裔乘客陶大為(David Dao)，在事後被送往醫院治療，他周二也透過律師表示，自己仍在醫院接受治療，感謝大家的支持。他目前已經聘請了兩名律師，分別專精於公司法以及航空個人傷害領域。

據《每日郵報》報導，陶大為新聘僱的律師戈藍(Stephen Golan)發表聲明表示，「陶醫生一家人很感謝外界對他們的祈禱、關懷和支持，目前陶醫生仍在芝加哥的醫院接受治廖，他們將專注於陶醫生的治療，他的傷勢比看起來嚴重很多」。

陶大為所新聘用的兩名律師，分別來自芝加哥兩所頂級的事務所，戈藍專精於公司法，而另一名律師迪米特里奧(Thomas Demetrio)，是Corby & Demetrio事務所的合夥人，專精於航空業及個人傷害領域，他曾告訴自己的客戶，自己贏得的訴訟案賠償金總和超過10億美元(約新台幣306億元)。而從他律師的陣容團隊中，可以看出陶大為不僅將告聯航粗暴的對待他，還將對聯航要求他下機，讓座位給自家員工的不當程序提起訴訟，而這也是讓聯航被狠狠譴責的原因之一。

雖然陶大為有心將此事告上法院，但是訴訟真的開始後，他的過往的問題恐怕被聯航拿來在法院上對付他，陶大為2003年曾因涉及藥物相關罪行被捕，並在2004被判緩刑5年。另外，他的精神報告也顯示他有「情緒管理」的問題，這些都可能成為聯航在法庭主要辯護的突破點，不過這樣辯護也極有可能成為聯航的公關惡夢。

(中時電子報)