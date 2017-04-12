雄中校園選舉倡納粹主義 教育部：有些玩笑不能開
高雄中學最近舉行學生議員補選，有候選人在選舉公報倡納粹主義，引發軒然大波。教育部次長蔡清華今天表示，學生在平常生活上可以嬉笑怒罵傳達訊息，但不能用某些民族的傷痛來開玩笑，教育部將推動歷史、人權教育落實在有爭議的議題中。
之前新竹光復中學學生在校慶時穿上納粹軍裝引起引色列政府抗議，雄中學生未記取教訓，在這次學生議員補選中，有候選人在選舉公報上列出納粹雄中帝國、集中營、雄中皇民化、發動高雄市政府戰爭等軍國主義政見，再次引起社會譁然。
對於此次雄中事件，蔡清華說，根據他的瞭解，有候選人列出這些軍國主義的政見時，負責選舉的學生代表以為候選人政見不能修改，因此讓這些言論登上選舉公報。不過後來校方發現後覺得不妥，已跟學生議會工作小組討論，將這些政見撤下來。
對於新竹光復中學、雄中學生相繼倡議納粹主義或以此來搞笑，蔡清華說，學生平常可以嬉笑怒罵來傳達訊息，但有些玩笑開不得，教育部已請雄中輔導那些提出軍國主義政見的學生。
為了避免學生再發生類似情況，蔡清華說，將推動歷史、人權教育落實在有爭議的議題中，會要求老師將歷史事件融入教學，避免學生再以某些民族的傷痛作為開玩笑的題材。
(中時)
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