台日沖之鳥無結論 外交部：漁民赴有風險

台日日前在東京召開漁業工作會議，但日方拒絕我方在沖之鳥的立場。亞東關係協會秘書長蔡明耀上午表示，漁民赴沖之鳥仍是有風險，日本態度對於日本經濟海域（EEZ）還是非常堅定，日本一定會採取行動。

民進黨立委莊瑞雄關心漁民赴台灣附近海域捕魚權益，蔡明耀強調，政府一定確保漁民作業權利，而此次在東京與日方的會談，我方跟日方還沒有達成妥協或雙方能夠接受的方式，但我國漁民在東海釣魚台海域是沒有問題，協議範圍內已解決，但超過範圍到日本經濟海域一定會被取締。

至於沖之鳥的問題，蔡明耀說，漁民赴沖之鳥附近仍有風險，日本對於日本經濟海域（EEZ）的態度還是非常堅定，日本一定會採取行動。

對於台菲漁業的部分，外交部次長李澄然表示，與菲國的爭議海域，會持續談判，做出妥善方案，但莊瑞雄說，菲律賓總統「肖肖的」（台語：瘋瘋的），擔心「沒談沒惡化、越談越惡化」。

(旺報)