女團BLACK PINK玩火YouTube點擊量破億

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南韓經紀公司YG娛樂消息人士透露，旗下女團BLACK PINK的「玩火」MV在YouTube的累計點擊量破億。

南韓「日刊體育」引述YG娛樂透露，至11日下午6時30分為止，BLACK PINK的「玩火」MV在YouTube上的累計點擊量超過1億1277萬次，成為繼「BOOMBAYAH」之後第2首破億的MV。

YG娛樂表示，BLACK PINK的「BOOMBAYAH」MV在YouTube點擊量已累計破億，出道僅8個月就有兩首歌曲MV破億。另一首歌曲「口哨」MV點擊量也達9877萬次，即將破億。

BLACK PINK的「玩火」去年11月一經發表，便秒殺南韓各大音源排行榜。1060412

(中央社)