政府要催生 衛福部設少子化辦公室
衛福部今天表示，因應少子化成國安議題，今成立少子化辦公室，將跨部會討論，會盡快提出短、中、長期目標，幫忙「催生」。
衛生福利部主任秘書王宗曦上午表示，今年開始14歲以下民眾人數低於65歲以上長者，不管是長照、少子化都是衛福部必須面臨的課題，衛福部長陳時中今天指示衛福部要成立少子化辦公室，召集相關單位包含國健署、社家署、醫事司等相關單位，將盤點各單位資源，就目前各單位相關的各項政策整合資源，並訂定短中長期目標。
根據衛福部資料，因社會變遷和國人觀念改變，出現晚婚、不婚、晚育及不育現象。台灣婦女總生育率從民國73年起下降到低於2.1人的替代率水準；92年起跌到1.23人，跨入超低生育率國家，99年更下跌到0.895新低點。目前回升到1.1人。
王宗曦表示，辦公室成立的現階段工作是盤點資源、設定未來目標，但希望從源頭、從生養、孩子成長著手，希望生育率可以回到合理的替代目標1.6人。1060412
(中央社)
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