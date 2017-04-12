真愛台灣 即刻形動》熱血男兒青春無悔 中正預校堅持初衷奔向成功！

「CCAFPS 39」為中正預校今年參賽的團隊名稱。

南臺灣炙熱的陽光下，有一支戰鬥力十足的「CCAFPS 39」團隊將接下今年環台路跑高屏區的首棒，由高雄市統一夢時代廣場起跑，直達屏東東港大鵬灣國家風景區。他們來自全台唯一的軍事化高中、培育無數保衛台灣子弟的學校-中正預校。

中正預校第二大隊大隊長黃立偉中校表示，學校以軍人養成教育為初端，除了符合教育部高級中學教育相關條件外，也透過實習幹部制度、強化學生五德教育，藉由平時言行養成，以「敦品、勵學、強身」為宗旨，塑造允文允武的優質軍校生。在劉韶怡教練與潘燕昭士官督導長指導之下，同學們透過此次「真愛台灣 即刻形動」環台路跑活動中，能發揮團隊最大精神與強健體力，靠自己的雙腳接力環台。沿途的風景與汗水相信也能為青春留下最精采難忘的回憶。劉韶怡教練也勉勵所有參賽隊員，參加團體路跑能學習到另一種運動的態度，讓馬拉松不只是個活動，更能學習時時刻刻都須保持堅持、嚴謹、永不放棄的決心。

第二大隊大隊長黃立偉中校。

這群大男孩來自台灣各地，命運讓他們在中正預校偶然的相遇，初不相識的他們經歷了無數的磨練，在預校的洗禮下，他們傳承了黃埔子弟活潑、樂觀、不服輸的精神，也產生了濃厚的兄弟情感。雖然平時耐力鍛鍊就是學校的基礎課程，體力也比常人略勝一籌，面對長跑並不吃力。但能夠與隊員共同完成團體全馬挑戰，才是最難得可貴的經驗

劉韶怡教練。

「CCAFPS 39」為中正預校今年參賽的團隊名稱。由隊長林宸瑨率領隊員王韋智、林柏丞、徐駿騰、陳今永、鍾晉賢等人共同邁向終點。團名喻意為雖然只有6個人，但他們代表了中正預校，也代表了預校39期，這趟環台旅程就如同大家面對未來，各自完成任務後，以一步一腳印體會台灣之美，並成為保衛台灣的軍人。堅持不懈、青春無悔，讓我們一起替這群熱血男兒用力加油吧！

(中時電子報)