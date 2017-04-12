衛福部成立「少子化辦公室」 目標生育率提至1.6人

衛福部主秘王宗曦。（倪浩倫攝）

我國生育率慘居全球倒數，統計顯示，今年14歲以下人口，將正式低於65歲以上人口。為解決少子化問題，衛福部即日起正式成立「少子化辦公室」，就現有資源檢視不足之處，同時提出創新政策。衛福部指，預計2周內完成資源盤點，6月將提出短中長期的計畫雛形。

我國自2005年起，出生率多徘徊在1.1人之間，2010年更降到0.89人，較「理想生育率」的2.1人有極大的差距，前衛福部長林奏延日前更拋出「6歲以下國家養」的觀念。衛福部今早召開會議，衛福部長陳時中在會議中明確指示，長照和少子化都是極度重要的議題，尤其少子化更牽涉到國家安全，即日起成立少子化辦公室來因應。

衛福部主秘王宗曦指，該辦公室組成單位包括社家署、國健署、保護服務司、醫事司等兒少相關單位，短期目標要將持續低迷的生育率，拉高到「合理」的1.6人，長遠下來則要提高到「理想」的2.1人。她強調，將盤點現有的兒少資源，包括養育補助、兒童醫療、生育救濟等政策，進而檢視有何不足之處，並提出創新做法，預計2周內會完成盤點，同時邀請專家學者開會，6月提出短、中、長期因應策略的雛型。

王宗曦表示，過去人口政策主責單位雖為內政部，但此次成立辦公室，是衛福部在自己的業務範圍內「盡力」，由於少子化是整個國家的問題，未來勢必會找內政部、勞動部、國發會、教育部做跨部會的合作。

(中時)