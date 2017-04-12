承辦採購涉洩密 警官獲輕判2月徒刑
台北市刑警大隊資訊室謝姓組員，承辦台北市警察局「快速智慧影像檢索系統」標案採購業務時，被控洩漏標案資訊，北檢檢察官給予緩起訴處分，但為台灣高檢署發回重新偵查後，謝被起訴。台北地方法院審結全案，依洩密罪判謝有期徒刑2月，可易科罰金6萬元。
起訴書指出，謝員承辦的採購案在2011年11月11日上網公告，定同年月25日開標，依政府採購法規定，公告前應保密，但他卻在公告前的11月8日在辦公室將招標文件規格表洩漏給宋姓廠商等人。
採購案開標前，有人發現招標規範中的硬碟規格誤植，市刑大於是依法不開標並停標，案由調查局台北市調查處據報查獲有洩密情事，移送謝員偵辦。被洩密的宋姓廠商等4人，另案被檢察官依違反政府採購法起訴。
(中時)
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