上海台企返台徵才開27-36K 引爆網友論戰

上海台商協會將返台招募台灣青年人才。圖為示意圖。（圖/新華社）

上海市台資企業協會聯手人力銀行，以「世界的上海、築夢的舞台」為主題，返台招募台灣青年人才，開出的薪資條件為：實習期間，每月4000至6000人民幣（約17,744至26,616台幣），轉正後約有6000至8000人民幣（約26,616至35,488台幣）。這樣的薪資條件一出，不僅招聘網站湧入大量點閱人潮，更引爆網友們的正反面論戰。

據微信上的中國報導，上海市台商協會攜手約105間知名企業，返台招聘台灣青年人才。根據該會公告的資料顯示，本次招募的平均薪資條件，實習期間，每月4000至6000人民幣（約17,744至26,616台幣），轉為正職後，則約有6000至8000人民幣（約26,616至35,488台幣），同時8成以上的企業住宿或住宿補貼。然而，這樣水準的薪資，讓眾多網友爆怒，紛紛跳出來抨擊：「這種薪資水平怎麼在上海生活？」、「果然還是自己人欺負自己人！」、「陸企薪資都比這個高！」但也有網友認為，這種薪資屬於新鮮人，從零經驗開始學起，其實也不算過於苛刻。如另外包住宿和餐食，有上海工作的經驗，對於未來職涯發展是一大幫助。

上海台商協會攜手人力銀行，將於4/15在台北松煙園區舉辦大規模徵才活動。（圖/1111人力銀行網站）

本次徵才的企業除了傳統製造業外，還有不少科技、金融等的服務業，其中以營銷、研發、IT類職缺最多，佔總體比例的6成；傳產企業則偏向尋找有設計、品管、會計、法律等方面背景的人才，此外亦有教育機構參與，著眼於大陸快速發展的幼兒與英語教育，尋找相關的管理和師資。其實從2015年起，上海台商協會就已和實踐大學、逢甲大學等校合作，提供2至6百名大學生赴滬實習，有超過一半的學生最終選擇留下就業，成為台資企業的新骨幹人才。

(中時電子報)