我要評比

4/12日中視午間新聞搶先看

悚!大街步槍掃射百公尺 一男背部中彈

高雄市凌晨驚傳追車槍擊案!兩方駕駛疑似行車糾紛，開著賓士車的男子竟遭另一台車持步槍開車尾隨，還沿路朝他們的車輛射擊，小客車擋風玻璃與板金都遭到子彈貫穿，男子的背部中彈，嚇得他急忙將車開至派出所求救。

=====

駭人!大漢溪撈到頭顱 疑女性身分待查

新北市新莊IKEA後方的堤外便道，11號晚間打撈到一顆疑似女性的頭顱，警方到場了解

將對頭顱進行解剖鑑識，以追查死者身分

=====

北韓核武危機 川普:陸若沒解決 我自己來

針對北韓核武問題，美國總統-川普 在推特發文指出，北韓持續找麻煩，大陸若願意協助處理是最好，不然美國會自己來解決。日前美軍在朝鮮半島，部屬卡爾文森號，金正恩也不甘示弱，多次表示已經準備一戰，將對美國發動核武攻擊等言論，雙方氣氛相當緊張。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蕭惠文播報的中視午間新聞！

(中時電子報)