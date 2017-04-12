李明哲案 陸：沒收到台灣家屬轉交物

大陸國台辦發言人安峰山。（藍孝威攝）

海基會日前表示，已將李明哲所需藥品送到海協會並請其轉交。大陸國台辦發言人安峰山回應，「海協會未就此事與海基會進一步聯繫，至今也沒收到來自當事人家屬轉交的物品。」

由於李明哲患有高血壓等疾病，是否能將藥品順利轉交到他手中？安峰山表示，為了照顧李明哲家屬的關切，基於人道考量，海協會委託台灣有關團體，即海峽兩岸交流服務中心向李明哲的妻子通報了有關情況，也向李妻表示，能夠轉交家屬的相關物品，「但是到目前為止，海協會並未收到來自當事人家屬的物品。」

在記者追問，海基會日前表示，已將李明哲所需藥品送到海協會並請其轉交，安峰山對此明確回應，「海協會未就此事與海基會進一步聯繫，至今也沒收到來自當事人家屬轉交的物品。」

此外，李明哲的太太日前提到，廣東國安可能是逮捕他先生的部門，台媒在國台辦記者會中請發言人安峰山證實，李明哲現在人是不是在廣東？他太太何時可以向有關部門申請探視？

安峰山表示，大陸有關部門會依法來處理此案，目前沒有進一步的情況可以說明。「大陸有關方面會按照案件的性質和案情，根據大陸的法律程序進行依法辦案。」

(中時)