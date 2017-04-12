光腳、體臭 聯航逐客理由一籮筐
買了機票就保證能順利搭機，順利飛往目的地嗎？未必！航空公司都有運送契約（contract of carriage），旅客在買下機票時，就已經同意契約。無論是光腳、看似喝醉，身上發臭，所有的規範都詳載於多達3.7萬字的契約內。
《今日美國報》（USA TODAY）指出，乘客一旦違反規範，聯合航空（United Airlines）便可祭出一籮筐的理由，要他們下機。這次聯航強拖乘客下機事件，讓人注意到這乘客通常視而不見的契約。
「這些契約都很周延，」專精航空法的世強律師事務所（Steptoe & Johnson）合夥人高博格（Roy Goldberg）說，「它們通常都既公平，又平衡，並反映了市場。一般來說，乘客有權利，但航空公司也有權利。」
自美國國會1978年放鬆對航空業的管制後，約束航空業者與乘客關係的，除了美國運輸部與國會通過的相關法律外，就是運送契約了。
有些政策是由美國國會制定的，如機上禁煙。有些規範則是由運輸部制定，如航空公司超賣機位，乘客因機位被擠掉，延後到達目的地，最多要賠乘客1,350美元（約4.1萬台幣）。
至於其他具體細節，則留交航空公司透過運送契約自行決定。
儘管這契約看似冗長，但律師與飛航專家建議，乘客在買機票時，還是需要加以比較，例如，乘客在改搭班機時，美國西南航空（Southwest Airlines）公司不會收取費用，但其他航空公司則不然。
高博格指出，要讓市場順利運作，你需要有消息靈通的消費者，而旅客消息靈通，才會有選擇。
而美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Airlines），西南航空與聯合航空這美國4大航空公司，都有類似規定，可以拒讓以下乘客登機︰
•光腳，衣著不當者。
•身上發出惡臭，或是導致惡臭者。
•看似酒醉，或受毒品影響，到了可能危及其他乘客或機組員程度者。
•在整個航程中，都無法坐在一個座位並繫好安全帶，或是無法放下座位間扶手者。
紐約執業律師沙比諾（Anthony Sabino）說，憲法並未賦予乘客登機的權利，「你如果不想要在機場被搜索，就搭美鐵（Amtrak），或跳進自己的車子吧！」
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(中時電子報)
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