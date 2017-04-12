中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

光腳、體臭 聯航逐客理由一籮筐

中時電子報
點閱211
我要評比
10/10
抗議聯航強拖乘客下機
69歲的美籍越南裔醫生因被聯航強拖下機流血受傷，引發眾怒，由於事件發生在芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport），芝加哥亞裔社區11發起示威行動。（圖/美聯社）

買了機票就保證能順利搭機，順利飛往目的地嗎？未必！航空公司都有運送契約（contract of carriage），旅客在買下機票時，就已經同意契約。無論是光腳、看似喝醉，身上發臭，所有的規範都詳載於多達3.7萬字的契約內。

《今日美國報》（USA TODAY）指出，乘客一旦違反規範，聯合航空（United Airlines）便可祭出一籮筐的理由，要他們下機。這次聯航強拖乘客下機事件，讓人注意到這乘客通常視而不見的契約。

「這些契約都很周延，」專精航空法的世強律師事務所（Steptoe & Johnson）合夥人高博格（Roy Goldberg）說，「它們通常都既公平，又平衡，並反映了市場。一般來說，乘客有權利，但航空公司也有權利。」

自美國國會1978年放鬆對航空業的管制後，約束航空業者與乘客關係的，除了美國運輸部與國會通過的相關法律外，就是運送契約了。

有些政策是由美國國會制定的，如機上禁煙。有些規範則是由運輸部制定，如航空公司超賣機位，乘客因機位被擠掉，延後到達目的地，最多要賠乘客1,350美元（約4.1萬台幣）。

至於其他具體細節，則留交航空公司透過運送契約自行決定。

儘管這契約看似冗長，但律師與飛航專家建議，乘客在買機票時，還是需要加以比較，例如，乘客在改搭班機時，美國西南航空（Southwest Airlines）公司不會收取費用，但其他航空公司則不然。

高博格指出，要讓市場順利運作，你需要有消息靈通的消費者，而旅客消息靈通，才會有選擇。

而美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Airlines），西南航空與聯合航空這美國4大航空公司，都有類似規定，可以拒讓以下乘客登機︰

•光腳，衣著不當者。

•身上發出惡臭，或是導致惡臭者。

•看似酒醉，或受毒品影響，到了可能危及其他乘客或機組員程度者。

•在整個航程中，都無法坐在一個座位並繫好安全帶，或是無法放下座位間扶手者。

紐約執業律師沙比諾（Anthony Sabino）說，憲法並未賦予乘客登機的權利，「你如果不想要在機場被搜索，就搭美鐵（Amtrak），或跳進自己的車子吧！」

世界這麼大，我要去看看！請登陸國際頻道

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)

關鍵字：聯合航空登機逐客運送契約規定
點閱211
我要評比
10/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。