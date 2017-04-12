大專學生16條創意優質遊程 穆斯林行程奪冠

大專學生創意優質遊程頒獎典禮，共16條入選，由銘傳大學的穆斯深度旅遊奪冠。（觀光局提供）

體驗台灣不可錯過的美景！交通部觀光局今天上午由局長周永暉頒發2017年創意遊程設計競賽得獎者，以落實「創意加值創新作法」之年度工作。其中由銘傳大學國際學院同學設計的「穆斯林深度旅遊」獲得冠軍。

為鼓勵學生族群發揮創意，以微旅行之方式，體驗全台特色景點，這次觀光局與中華觀光管理學會共同辦理「2017創意遊程設計競賽」，全台大專院校計有100隊參賽，經由專家學者進行2階段評選，分區選出16條優質遊程，並選出前3名及最佳人氣獎。希望透過學生創意設計遊程，激發更多具在地特色的不同遊程玩法，吸引更多民眾深度體驗台灣之美。

中華觀光管理學院表示：本次評選出16條優質行程皆深具特色，其中包含在地文化巡禮、單車樂活漫遊及穆斯林特色體驗等主題，由學生以微旅行的方式規劃，提供民眾旅行台灣的參考；為鼓勵得獎隊伍除公開頒獎外，記者會中由冠軍隊伍粉墨登場，親自介紹所規劃的穆斯林深度旅遊行程。

記者會另邀請日籍藝人夢多一同分享在台旅遊的美景體驗，並提及台灣擁有許多特殊的景點，完全不輸日本。因此，台灣人不用出國就可以在台灣感受到異國風景。此外，記者會也特別由谷阿莫親自獻聲，以幽默風趣的方式賦予大家熟悉的淡水、鶯歌等大台北地區景點不同的創新玩法。

觀光局表示：為吸引更多民眾走出戶外體驗優質行程，後續將由谷阿莫、Peter Su、蘇花猴及放火等4位網路紅人，以多元玩法分享特色遊程；另將辦理民眾體驗活動，希望邀請大家一起享受臺灣的在地輕旅行；此外，也將辦理旅遊業者踩線行程，以媒合旅行業者包裝遊程產品。

(中時)