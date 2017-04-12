白百何驚爆出軌！泰國泳池偷吃玩很大

白百何被卓偉驚爆出軌！（圖／取自微博）

大陸第一狗仔卓偉，昨預告將爆出一個自己跟了12年的猛料！且推出暗喻十足的漫畫，講的就是某位女星紅杏出牆，而被點名的包含文章老婆馬伊琍、趙薇以及楊冪，讓不少網友都揪著心等看八卦；不過答案公布，卓偉爆料的對象是曾傳出介入阮經天與許瑋甯的《失戀33天》女星白百何。

白百何被拍到和一名小鮮肉互動，男子還被拍到起生理反應！（圖／翻攝全明星探）

卓偉在預告爆料的圖片中，用漫畫方式暗喻對象，包含一家三口、育有女兒，還用「馬嶸」二字來表達是女方出軌，關鍵字還有艾瑪、老姚等，讓不少網友都懷疑就是女兒小名叫做艾瑪、老公文章先前偷吃對象是姚笛的馬伊琍。

而卓偉在今（12日）中午公布正解，全都不是網友所猜測的馬伊琍、趙薇或是楊冪，反而是演出《失戀33天》的女星白百何，她過去也曾因傳出介入阮經天與許瑋甯，這回則被拍到在泰國密會小鮮肉。

《全明星探》今年2月在泰國拍到白百何人到泰國，隨後就和一位小鮮肉相會，兩人不僅共用美食，抵達飯店後兩人還在泳池共同戲水，儘管期間有助理在場，但兩人潑水互逗，在助理離開後，兩人甚至臉貼臉講悄悄話，男方甚至疑似親白百何。

而後白百何還用頭親暱的噌了對方的頭，沒想到這樣你來我往的舉動，竟還拍到小鮮肉起了生理反應！所有的親熱互動，白百何被貼上出軌標籤，尤其近來她的電影熱播，老公陳羽凡卻罕見的完全沒幫忙宣傳，關係更屢次被傳不佳，如今這回的照片，就被指外遇確定。

(中時電子報)