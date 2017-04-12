星國羽球超級系列賽 戴資穎直落二晉16強

我要評比

新加坡羽球超級系列賽，世界排名第一的台灣羽球女將戴資穎今天擊敗泰國女將妮恰翁（Nitchaon Jindapol），以直落二局勝出，輕鬆闖過頭關，晉級16強。

戴資穎上午10時30分在女子單打賽事中，只花了37分鐘，就以21:10、21:19擊敗妮恰翁，輕鬆晉級16強。

2017年新加坡羽球公開賽從11日到16日於新加坡室內體育館開賽。中華台北代表隊陣容堅強，共有包括戴資穎、白馭珀、王子維、周天成、蔡佳欣、李勝木等20餘名好手參賽。1060412

(中央社)