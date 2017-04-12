陸首季CPI漲1.4% 通膨壓力不大
中國大陸官方今天公布，中國大陸3月消費者物價指數（CPI）年增0.9%，漲幅較2月擴大0.1個百分點。大陸第1季CPI較去年同期上漲1.4%，遠低於預期，全年通膨壓力並不明顯。
中國大陸國家統計局上午在官網公布，中國大陸3月居民消費價格總水準較2016年同期上漲0.9%，漲幅略高於2月的0.8%；與2月相比，3月CPI下跌0.3%。
中國大陸國家統計局城市司高級統計師繩國慶解讀，3月CPI年增0.9%，去年物價變化的「翹尾因素」約為0.4個百分點，新漲價因素約為0.5個百分點。扣除食品和能源的核心CPI年增2%，整體保持平穩態勢。
從具體分類來看，非食品價格年增2.3%，漲幅比2月擴大0.1個百分點。其中，醫療保健、居住、教育文化和娛樂、交通和通訊價格分別年增5.3%、2.4%、2.3%和2%，合計影響CPI上漲1.44個百分點。
另一方面，食品價格較去年同期下跌4.4%，跌幅比2月擴大0.1個百分點。其中，鮮蔬價格較去年同期大跌27.9%，把CPI年增率拉低0.95個百分點。
針對大陸首季CPI數據，大陸交通銀行金融研究中心高級宏觀分析師唐建偉向中國證券網表示，雖然當前基礎建設投資火熱，但從1、2月的消費成長放緩可看出，消費需求沒有明顯回暖，反而有放緩跡象。
唐建偉預估，5、6月隨著「翹尾因素」反彈，CPI年增率仍可能擴大，但下半年隨著翹尾及新漲價因素減弱，漲幅又會縮小。由於第1季CPI年增率低於預期，CPI全年漲幅可能會明顯低於官方設定的3%，全年通膨壓力並不明顯。1060412
(中央社)
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