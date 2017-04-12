手槍暴頭斃妻後道歉 男：十二萬分對不起
男子施信誠行刑式槍殺妻子，一審遭判無期徒刑，經上訴，高等法院今天開庭，他對庭上妻子妹妹表示「十二萬分對不起」，一改一審庭上曾嗆聲妻子妹妹若到庭，要把她打死的態度。
施男長期施暴，因案服刑出獄後，疑心妻子潛姓女子外遇，竟在去年3月間持槍到新北市汐止區某寵物店，行刑式開槍打死潛女。
一審開庭期間，施男嗆聲法官「想判死刑，你也不敢」，並對潛女家屬的律師，比開槍手勢，嗆聲若妻子妹妹敢到庭「就要把她打死」，法警見狀要求施男不可挑釁，將他帶回候審室還押。
一審今年1月間認定，施男與妻子交談僅17秒即近距離開槍，且於擊發子彈後1秒內即再度扣扳機欲補上第2槍，為預謀犯案；施男辯稱當天是為了嚇妻子，想帶妻子回家，子彈是不小心擊發，但法院不採信，判他無期徒刑。
全案經上訴，台灣高等法院今天召開延押庭，施男對羈押無意見，反而對庭上妻子妹妹表示，「我錯得很徹底，致上十二萬分對不起，要原諒要很大勇氣，我不奢求妳原諒」。1060412
(中央社)
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