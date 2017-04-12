超商不給200元發票現金 財政部月內約談
立委指出，根據財政部公告，統一發票200元等小獎中獎金額可在超商兌現，但現在超商卻限縮只能兌換商品或儲值在電子票證內，財政部長許虞哲回應，將在 1個月內找4大超商來談。
立法院財政委員會今天處理106年度中央政府總預算案有關財政部主管預算凍結書面報告97案、專案報告42案，計139案。
盧秀燕質詢時指出，臉友反應拿中了200元的統一發票到超商要兌領現金時遭拒，只能兌換商品或儲值到悠遊卡、iCash等電子票證內，然而，財政部在103年7月9日時對外宣布，未來中了5獎1000元、6獎200元的統一發票都能在便利商店直接領取獎金。
許虞哲回應，原本民眾統一發票小獎兌獎只能在郵局，現在則是民眾到超商就可以兌換商品，這對超商有好處，當然消費者也便利了。
盧秀燕強調，儘管超商讓民眾將統一發票中獎金額儲值到悠遊卡等電子票證內，電子票證視同現金，但傳統市場等地方卻只收現金、不收電子票證，超商等於限縮了民眾兌領中獎發票的權益。
財政部統計，統一發票六獎200元的中獎發票 1年約有2400萬張。盧秀燕表示，超商只提供民眾兌換商品或儲值的兌獎做法，等於限縮了2400萬人次的民眾權益，要求財政部限期與超商會談。
許虞哲回應，將在 1個月內找4大超商來談一下。1060412
(中央社)
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