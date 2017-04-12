美國首邀中科院 參加國防光電展

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國家中山科學研究院應美國在台協會（AIT）邀請，首次參加2017年國防及商用光電感測產品展（SPIE DCS），展示UAV無人機防禦系統與雷觀機等自製研發項目，爭取國際訂單。

年度SPIE DCS國防及商用光電感測產品展，參展廠商包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司等主要軍武製造商，台灣中科院首次獲得美方邀請參展，顯示台灣國防科技受國際肯定，更象徵台美關係的友好與相互信任。

國家中山科學研究院材料暨光電研究所所長程一誠，介紹這次主要參展項目指出，台灣資通電的產品馳名全球，這次參展的項目涵蓋了台灣的優勢領域。

他說，像是中科院研發的多功能雷觀機、UAV無人機防禦系統、光電追縱系統等，都是由中科院自製的關鍵零組件如磊晶晶片、紅外線熱像儀、雷射陀螺儀等，建置組裝而成。

程一誠說，中科院研發的成果，不僅可滿足國防戰備需求，也可運用於民間商用，像是多功能雷觀機，可用於森林保育，緝捕盜伐森林的不肖分子或觀測夜行動物，配備於警方則可查緝偷渡與走私。

至於UAV無人機防禦系統，他表示，可堪稱是目前全世界最完整的無人機防禦系統，這是去年中科院參加國際展有客戶下單，中科院以1年時間跨所合作完成。

程一誠指出，這套系統可遏止來路不明的無人機，破壞重要基礎設施及威脅人口稠密地區的安危，並防止無人機執行恐襲與間諜活動。

而光電追蹤系統可水平360度、俯仰大於90度旋轉，應用於大角度監偵；八觀全景車用影像系統可提供車輛環景影像，以及無死角觀察車外動態。

程一誠說，部分中科院的自製項目已提外銷申請，期盼這次首度赴美參展可提升知名度，行銷國際，打入世界產業鏈。1060412

(中央社)