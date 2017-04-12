真愛台灣 即刻形動》田徑場上的追風者 海青工商展翅翱翔尚蓋「青」！
「人生就如同馬拉松一般，獲勝的關鍵不在於瞬間的爆發力，而在於過程中的堅持。僥倖無法獲得成功，只有全力以赴，方能有所成就」。海青工商校長趙豐成以感性的一句話，勉勵今年參賽的活動選手們，並以授旗儀式正式宣布海青工商今年參賽的序幕。
校長趙豐成表示，海青工商今年參與「真愛台灣 即刻形動」 環台路跑的選手們，每一位都是學校田徑隊中的頂尖好手。其中一對雙胞胎田徑姊妹花也在參與行列中。選手們今年將由屏東車城福安宮接棒後，一路直達恆春鵝鑾鼻終點站。透過去年參加路跑的經驗，大家必定能勝任重責，再度為學校爭取榮譽！
海青六位代表學校參賽的選手中，隊長李明修除了優越的運動成績外，學科上也是全校校學測第一名，今年已順利推甄進入台灣師範大學，可說是文武雙全的人才。雙胞胎妹妹陳郁婷甫榮獲高雄市運動會1萬公尺金牌，並打破大會及個人紀錄；姊姊陳郁琪也不惶多讓，在3000公尺障礙賽中獲得銀牌。其他隊員劉蒨蓉、黃翊淋、蔡昕儒在各項運動競賽中的表現也非常亮眼，可說是實力相當堅強的團隊。
「操場旁的吶喊 高昂激盪，堅定的決心 無人能擋。
青春的我們 璀璨不墜，海青田徑 展翅翱翔」
如同海青的隊呼內容，每一位海青選手正透過自己的努力，向所有人證明自己的實力。海青田徑隊將秉持優良傳統精神，永遠做好準備，勇敢面對對手，迎接風雨中的挑戰！海青田徑展翅翱翔，永遠是田徑場上尚「青」的追風者！
(中時電子報)
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