雙城論壇辦不辦 國台辦：由滬台兩市協商

我要評比

外界關注，今年台北─上海雙城論壇是否得以順利舉辦，大陸國台辦發言人安峰山今於例行記者會表示，只要對兩岸關係性質有正確認知，對兩岸城市交流將抱持積極態度，至於今年雙城論壇的舉辦，則由台北、上海兩市進行協商。

有關雙城論壇舉辦，台北市長柯文哲曾表示，已向陸方表示礙於今年8月世大運舉辦，雙城論壇今年若要續辦，一定要移到6月，也會邀請陸方參加世大運。

據媒體報導，台北市副市長鄧家基日前飛往上海，返台後即傳出雙城論壇於今年6月有譜。上海方面對此未予證實，但有傳言上海台辦主任李文輝本月14日將前往台北。安峰山對此並未多做回應。

(旺報)