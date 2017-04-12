外籍藝術家來台受挫　勞動部盼權責回歸事業主管機關

日前有外籍藝術家來台工作，卻因法令問題屢屢受挫。勞動部表示，其實很多審查意見來自目的事業主管機關，現在會先在1個月內檢討整個制度，未來也會進行常態檢討，以回歸各目的事業主管機關為努力目標。

外國專業人士來台灣分成數類申請 各種類別都有不同的代碼，今（12）日勞動部至立法院衛環委員會進行106年度預算凍結案專案報告時，立委李彥秀批評，小型劇團應該F02就可以適用，但這次2個劇團來台，一開始要求以F04申請，後來又改Ａ類，最後還被台北市勞工局裁罰，凸顯出台灣對於外籍人僵化。

勞動部長林美珠坦承，的確，過去制度有僵化的地方，也已經向文化部高層通過電話，會由文化部邀請業界來進行協商，預計1個月內會提出檢討報告，未來也希望能進行常態性的定期檢討。至於終極目標是否是將權限交回各目的事業主管機關，林美珠回應，回歸各目的事業主管機關是最高理想。

(中時)