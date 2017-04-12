美前亞太助卿坎貝爾： 川普已成功讓中國感到焦慮
美國前亞太助理國務卿坎貝爾11日表示，川普政府已經成功地讓中國在北韓問題上感到害怕和焦慮。坎貝爾說，中國不會明確的說出來，但會向平壤施壓。
歐巴馬政府時期曾負責東亞和太平洋事務的助理國務卿坎貝爾指出，對美國而言，解決北韓問題的最好辦法是向中國施壓，「我覺得川普已經成功的讓中國在北韓問題上感到害怕」，「中國人非常擔心他們會在亞洲看到軍事行動」。
坎貝爾認為，中方代表團在離開海湖俱樂部時，充滿不安焦慮，擔心會發生什麼事，「他們不會明確地說出來，但是他們會向北韓施壓。」
習川會前，川普在接受《金融時報》專訪時表示，「即使中國不協助解決北韓問題，我們也會採取行動。」
川普11日連推了兩則推文，第一則警告說：「北韓正在自找麻煩。如果中國決定幫忙，很好；如果不幫忙，我們將來沒有他們的情況下解決這個問題。」；第二則推文，川普說：「我向中國主席解釋過了，若他們解決北韓問題。那麼，他們與美國的貿易交往就會變的更好。」
(中時)
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