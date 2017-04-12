邊境查驗不合格 農產農藥殘留占多數

我要評比

食藥署今天表示，民國105年邊境通關查驗共抽樣5萬餘批，不合格有915批，以冷凍蔬菜、水果、香辛料及食品器具為主。

衛生福利部食品藥物管理署上午舉行記者會公布105年邊境通關查驗，共計67萬5018批食品及相關產品，抽樣檢驗5萬2725批，其中檢驗不符合規定共915批，占抽樣檢驗批數之1.74%。

食藥署北區管理中心主任邱秀儀表示，主要不符合產品類別為農產品類，包含生鮮冷藏冷凍蔬菜、水果、香辛料還有藥食兩用食品，食品器具也有不少違規，但不合格率比去年低，違規商品都已依規定退運或銷毀。

根據食藥署資料，生鮮冷藏冷凍蔬菜不合格常見品項為日本紫蘇葉有農藥殘留、美國洋蔥則驗出重金屬；水果部分如日本蜜柑；香辛料以中國大陸花椒、泰國萊姆葉、檸檬葉等；藥食兩用則是中國大陸的枸杞，都是農藥殘留問題。

至於食品器具，根據食藥署統計，抽驗不合格常見品項為中國大陸製的塑膠類重複性使用運動水壺，有耐熱溫度疑慮。

邱秀儀表示，民眾食用蔬菜水果應充分清洗再食用；如果購買耐熱水壺，也應依標示的使用方法使用，避免不必要的傷害。1060412

(中央社)