真愛台灣 即刻形動》合作無間的龍舟團隊 旗美高中挑戰目標缺一不可

旗美高中去年第一次參與「真愛台灣 即刻形動」全國高校環台路跑任務後，普遍增強了學生自信心，並且帶動校園運動風氣。

旗美高中去年第一次參與「真愛台灣 即刻形動」全國高校環台路跑任務後，普遍增強了學生自信心，並且帶動校園運動風氣。雖然隊員因為高溫濕熱氣候造成過程多次抽筋，被迫休息，但有了上次全馬挑戰經驗後，同學充分地了解到自己的不足之處，今年更懂得逐步準備，增加抗熱性訓練與少量多次性里程訓練。

位處高雄市旗山區的旗美高中路跑隊的成員多以龍舟隊成員為主，藉由路跑訓練增進心肺耐力與團隊意識。教務主任蘇銘言表示因為學校地形因素，龍舟校隊素有「山中蛟龍」美名。為了讓學生體驗另類體育活動，培養團隊合作凝聚力，每年都會組訓學生參與高雄市愛河端午龍舟賽，因此學校每年1、2月會開始招募隊員，成立龍舟隊。而召募的首要條件則是依據參加10公里以上路跑的成績與經歷，因此每位龍舟隊的隊員至少都有持續跑10公里的能力。透過參與活動，期勉培養隊員的自信心和榮譽感，順利完成此次的路跑挑戰。教練莊恒澤表示旗美龍舟隊的隊訓：「專注、堅持、合作、團結」，希望同學們能透過這次的環台路跑任務賽相互扶持，以快樂的心態擔任重責、深入了解台灣，踏訪孕育成長的土地，將熱情活力感染周遭人。

教務主任蘇銘言。

由隊長魏佳璋帶領的旗美路跑校隊各個熱情活潑，隊員們的感情相當緊密。高逸鳳同學心思細膩、本身兼具跆拳道專長，熱愛跑步及各項戶外活動；陳嘉豪同學常常以自我經驗和隊員分享心得，是團隊裡的激勵大師；潘聖豪同學期許自己不斷透過優異的表現能讓家人引以為傲；曾瀞儀同學去年曾跟著隊伍陪跑，今年要突破自我挑戰成功。張晏慈同學雖然是唯一高一生，但將竭盡所能完成目標。採訪過程中也有同學談及訓練時的付出與辛苦時數度哽咽，但在大夥互相打氣鼓勵下，所有隊員們以堅定的決心立下誓言， 讓人非常感動

有鑑於去年2016年隊員參賽經驗，今年旗美校隊訓練內容將改變訓練方式。期望能在團體完賽中，突破困境大步奔向終點。

教練莊恒澤。

以團隊共存共榮的意識，串起自我的夢想與希望，旗美高中龍舟隊用團結與凝聚力肩負隊訓使命。學校為了支持參賽團隊，今年規劃教職員工的旅遊行程配合選手們的路跑路線，將包車沿路為選手們加油打氣。全校師生有志一同、團結支持活動，相信山中蛟龍今年將不負眾望旗開得勝，用勝利為自己歡呼！

(中時電子報)