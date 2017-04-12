國台辦否認獲李明哲藥品 陸委會：有寄出簽收時間

針對國台辦上午指出，截至目前海協會並未收到家屬「相關物品」。對此，陸委會副主委林正義上午在立法院表示，李明哲的藥海協會確實有簽收，我方有寄出及收到時間。

國民黨立委許毓仁上午在外交國防委員會質詢時指出，國台辦發言人安峰山上午說，海協會至今沒有收到李明哲家屬的「相關物品」，但陸委會主委張小月昨日指出，海協會確實有簽收李明哲的藥品。

對此，林正義回應，「實際上有寄出時間、收到時間」；許毓仁追問我方對李明哲掌握情況，林正義說，透過不同資料來源，李明哲大概人在廣東，通常希望能夠確定的話，還是希望國台辦跟我們聯繫。

許毓仁指出，若中共提出交換目前仍被羈押的周泓旭，我方態度？林正義說，政府希望兩岸維持目前冷和平，而周泓旭仍在司法單位，仍在調查當中，尚未碰觸法律部分，無法將兩件案件類比。

(旺報)