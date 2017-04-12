真愛台灣 即刻形動》光復商工鐵人發威 路跑讓心更凝聚
「方向對了，路就不遠。堅持努力，成就自我」花蓮縣光復商工校長陳瑞洲用一句話勉勵活動選手們，也正式揭開光復商工今年參賽的序幕。
校長陳瑞洲表示，自去年度參與真愛台灣環台路跑後，在學校裡獲得非常熱烈的迴響，激起許多同學正面的能量，展現出其他天賦才能，透過不同舞台展現自我，相當具有鼓舞的力量。因此光復商工菁英鐵人隊再次合體，希望也能在今年賽程中，延續去年的精神完成這項艱難的挑戰，將難忘的回憶作為送給自己高中生涯最後階段的珍貴禮物！
六位擁有原住民血統的選手們，平時就是鐵人競賽的常勝軍。隊長周國崴國中時期曾為自行車選手，就讀光復商工後即籌組鐵人隊，轉戰長跑項目成績相當亮眼。他表示之前參加自行車競賽大都孤軍奮戰，參加團體路跑後深刻體會團隊的凝聚力與團結力才是致勝的關鍵所在。其他五位選手黃世傑、邱柏文、溫育翔、陳永禎、林彌在各式田徑與游泳等相關賽程中成績斐然、令人刮目相看。
值得一提的是，鐵人隊的選手們在堅毅剛強的外表下，都有一顆非常善良與孝順的心。大部分選手來自弱勢家庭，必須長期半工半讀負擔家計。課後幫忙收割檳榔樹、除野草地、擔任泳池救生員….等工作常見這些選手的背影。但大家仍以正面健康的態度面對眾人、往往是團體中最風趣幽默的開心果。
教練王棋楠提及選手在訓練過程中自動自發、認真刻苦，曾經在長距陡峭的山坡路段訓練中看到選手們咬緊牙根努力進行、相互為彼此加油打氣，堅定又樂觀的精神完成目標讓教練非常難忘。
誰說汗水不能任意揮灑？透過此次賽事，鐵人隊將用雙腳扎實的踏在花東故鄉的土地上，讓汗水及歡笑烙印在這片美麗的花東縱谷。路跑，讓大家的心更凝聚！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。