川普一次解決中敘 只是個開始！

由左至右，俄國總統普丁、美國總統川普、中國國家主席習近平。(拼版照片，圖皆取自美聯社)

敘利亞發生化武攻擊平民後，美國總統川普在首次與中國國家主席習近平會面之際，下令對敘利亞空軍基地發動59枚巡弋飛彈攻擊。（圖/美聯社）

目前為止收到零負評的美軍空襲敘利亞行動，可能讓川普的核心外交團隊大大鞏固了權力。(圖/美聯社)

美國總統川普走馬上任3個多月以來，他的外交政策一直都沒有很明確的走向，舉例來說，對敘利亞的態度就有180度大轉變，讓人摸不著頭緒，只能說政治素人川普的外交想法著實令人眼花繚亂，美國對外的實際舉動也是充滿變數，難以預料，然而，這一切都還只是個開始。

一向不按牌理出牌的川普，上周與中國國家主席習近平進行首次會面時，還同時一邊策畫派遣軍艦攻打敘利亞，《華盛頓郵報》(The Washington Post)專欄認為，川普基本上做了正確的決定，因為美國高級官員指出，這對缺乏經驗的白宮而言，成功空襲敘利亞軍事基地將建立很大的信心。

專欄指出，軍事襲擊至少有兩個優點，一個是快速，可能讓俄國人很吃驚，美國竟然這麼及時就報復了敘利亞以化學武器襲擊平民的事件。另一個是，它能強勢精準的傳達正確訊息，而不是過去好像充滿各種開放式答案的軍事干預行動。

川普喜歡贏不喜歡輸的好戰性格在這裡表露無遺，過去遇到各種政治混亂和挫折，他很可能就此宣布對敘利亞空襲是一項大大的成功，也可以說，這次基本受到各界好評的攻擊敘利亞行動，大大鞏固了川普核心外交團隊的權力，甚至可能改變白宮內部的政治平衡。

再從中美俄三大國關係來看，川普在首次與中國國家主席習近平宴會的同時，一邊攻打敘利亞，一邊還親自和習大大當面說明出兵攻敘，著實讓以前的老相好俄國普丁老大不高興了，以這三角政治遊戲來看，這是疏遠了俄國，親近了中國。

(中時電子報)