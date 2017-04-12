北韓有請記者團 秀一下新型飛彈

南韓媒體報導，北韓在「太陽節」（4月15日，前北韓領導人金日成冥誕）將到之際，大舉邀請歐美媒體記者訪問平壤，可能是向他們炫耀北韓研發的新型飛彈。

南韓「中央日報」報導，北京某消息人士表示，有超過60家媒體受邀訪問北韓，大部分已搭乘11日下午從北京飛往平壤的高麗航空公司航班抵平壤。

南韓情報當局人士表示，雖不排除北韓趁外媒記者在平壤停留期間舉行核試驗的可能性，但北韓更有可能選擇試射飛彈，或在閱兵典禮上展示新型飛彈和其他武器裝備。

報導稱，有分析認為，北韓此舉也有意在金正恩執政5週年之際，向外媒展示黎明大街高層公寓等平壤現代化建設成果，以示各國對北韓制裁效果實際不佳。1060412

(中央社)