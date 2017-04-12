萬安40號演習 高鐵到離站旅客稍候
萬安40號演習將在中部地區舉行，實施人車疏散及交通管制，雲林縣警察局今天特別提醒，苗栗到嘉義高鐵站接駁車暫停行駛之外，到離站旅客也請配合在車站稍候。
雲林縣警察局指出，106年軍民聯合防空（萬安40號）演習，將於13日（週四）下午1時30分至2時，在苗栗縣以南、嘉義縣以北的中部地區舉行。
演習實施警報發放、人車疏散、避難及交通管制，不影響民眾上下班（學）與主要作息狀況，演習地區內各公、民營工廠、公司照常營運作業，但必須關閉門窗及實施人員管制。
高鐵雲林站指出，演習期間苗栗站、台中站、彰化站、雲林站及嘉義站的聯外接駁公車及排班計程車，將配合交通管制暫停行駛。
雲林縣警察局特別提醒，接駁車停駛之外，13日下午1時30分至2時的演習時段，到離站的旅客，也請配合憲警和站務人員引導，在車站稍候，等待演習結束。
高鐵雲林站也提醒，高鐵各車次列車在演習期間都正常行駛，售票及旅客進出閘門維持正常，旅客為避免延誤既定行程，敬請前往苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義等各站的旅客提前到站。
雲林縣警察局呼籲民眾配合演習相關規定，若違反規定者，依照民法將財閥新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。1060412
(中央社)
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