機位超賣怎麼辦 6大秘訣快筆記
美國聯合航空超賣爭議持續，旅遊網站Skyscanner今天公布機位超賣應對秘訣，提前辦理登機、成為航空公司常客都是能不能順利登機的重要因素。
旅遊平台Skyscanner分析，其實機位超賣的情況比想像中更容易發生，隨著旅遊旺季到來，每個旅人都應該做好準備，降低自己被拒絕登機的可能性。
●誰可以留在機上？
Skyscanner說，通常機位超賣的情況在登機前就會知道，航空公司會在辦理登機時就徵詢自願者，如果人數不足，直至起飛前都會持續徵求自願改班的旅客。
航空公司也可依自家的登機順序規定來拒絕旅客登機，行動不方便的旅客及同行的人較有機會留在飛機上，機票價格高低也會是篩選旅客依據。
●遇到機位超賣怎麼辦？
Skyscanner也提出3大要點，包括「詢問接續航班狀況」，確認下一班最快可以轉接上的時間；或是「轉機到其他鄰近的機場」，所產生的交通費用是否由航空公司全程負擔；也要「確認延誤期間的住宿費、餐費補償規則」。
●如何盡量避開航空超賣？
不想被拒絕登機影響行程，Skyscanner也提出6大建議，包括「提前辦理登機」；「不要一直在隊伍最後等待」，不然可能會被認為是一位放棄預訂的旅客；「成為一名常客」；「避開尖峰航班」；「詳閱合約條款」或「選擇商務艙或者頭等艙」。
Skyscanner也提醒，誰都不願意遇到機位超賣的情況，倘若遇到，一定要保留所有單據，以利後續各項事務的申請。1060412
(中央社)
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