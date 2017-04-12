川普將北韓和對陸貿易掛鉤 美議員痛批

美國總統川普今天表示，上週峰會他告訴中國大陸國家主席習近平，北京如協助處理北韓問題，將獲得更優渥的貿易協定。聯邦參議員舒默對此不滿，反對將北韓問題和貿易掛勾。

川普推文說：「我向中國國家主席說明，倘若他們解決北韓問題，將會有對他們更有利的對美貿易協定！」

川普推文還說：「北韓在找麻煩。倘若中國決定助一臂之力，這樣最好。倘若沒有，我們將在沒有他們的情況下解決這個問題。」

川普把貿易議題和北韓問題掛勾，引發聯邦參議院民主黨參議員舒默（Charles Schumer）批評。他敦促川普信守競選承諾，對大陸不當貿易行為採取強硬立場。舒默過去在貿易議題上，站在川普這一邊。

舒默告訴記者：「我想他的意思是，倘若他們對北韓強硬，我們就在貿易議題上放水...問問美國民眾，他們會不會接受？他們不會。」

說服大陸向鄰國兼盟國北韓施壓，終止核子武器和彈道飛彈發展計畫，是川普和習近平首次峰會的主要目標。

中美兩國領袖在峰會中同意磋商一項百日計畫，以削減大陸對美鉅額貿易順差，但雙方提出的細節不多。

大陸駐聯合國代表劉結一今天重申，北京當局呼籲和北韓重返對話。而在被問到川普把北韓問題和貿易議題掛勾的看法時，劉結一說：「我們必須把朝鮮半島的情勢視為我們應該攜手合作的事務。」1060412

(中央社)