德甲多特蒙德遇爆炸 警升高賽事維安

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德國甲級聯賽多特蒙德足球隊今天搭巴士參加與摩納哥對陣的歐洲冠軍聯賽時遭遇3起爆炸，車身右側起火、窗戶震碎，西班牙籍球員巴特拉手腕受傷，德警將加強賽事維安。

法新社報導，多特蒙德隊（Borussia Dortmund）的瑞士籍守門員伯基（Roman Burki）告訴瑞士媒體：「巴士轉向主要道路時，突然傳出巨大聲響，是大型爆炸。」

他說：「聽到爆炸聲後，我們在巴士內蹲低身體，可以的人，就趴在地上。」他說：「我們不知道是否會遇到更多爆炸案。」

伯基說，巴特拉（Marc Bartra）是被「四處飛濺的碎玻璃割傷」。多特蒙德媒體發言人證實，26歲的巴特拉「將動手術，他右手腕橈骨碎了，手臂有異物」。

多特蒙德說，其他球員平安無恙，西格納伊度納公園（Signal Iduna Park）內部沒有危險存在。有人目擊明星前鋒奧巴梅楊（Pierre-Emerick Aubameyang）從車陣中被帶離球隊巴士。

多特蒙德執行長沃茨克（Hans-Joachim Watzke）表示：「整支隊伍都處於驚嚇中，從未想過會遇到這種事。」他說：「我希望球隊明天能上場比賽。在遇到這類危機狀況時，多特蒙德總會齊心協力面對。」

多特蒙德主席勞伯爾（Reinhard Rauball）說，他相信球隊將準備好參加明天的比賽。他說：「球員將夠擺脫這件事，拿出平日表現。」他說：「最糟糕的情況是，讓發動攻擊的嫌犯趁機透過爆炸案產生影響。」

不過，前多特蒙德球員佛羅恩德（Steffen Freund）說，這起事件將留下疤痕。佛羅恩德1997年效力多特蒙德時，協助球隊贏得歐洲冠軍聯賽（Champions League）冠軍。

47歲的佛羅恩德說：「當球隊巴士遭遇直接攻擊時，不會明天就忘卻。就心理與身體層面來說，都很難消化，必須花很多心力療傷。」

多特蒙德警方表示，將加強明天比賽維安，將部署大批警力「確保比賽安全進行」。另一方面，在德國明天舉行的另一場歐洲冠軍聯賽比賽，拜仁慕尼黑（Bayern Munich）與皇家馬德里（Real Madrid）之間的對決，維安也升高。

巴特拉的前東家巴塞隆納（Barcelona）馬上提供支持，在推特推文說：「我們都力挺巴特拉、多特蒙德與他們的球迷。」

西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）也在推特發文， 盼巴特拉「早日康復」。（譯者：中央社張曉雯）1060412

(中央社)